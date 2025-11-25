कभी करना पड़ा था वेटर का काम, आज इतने करोड़ की संपत्ति की मालकिन हैं राखी सावंत

बॉलीवुड की 'ड्रामा क्वीन' राखी सावंत 25 नवंबर को अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं। राखी अपने बेबाक अंदाज की वजह से हर वक्त चर्चा में रहती हैं। राखी की शुरुआती जिंदगी स्ट्रगल भरी रही और उन्होंने वेटर का काम भी किया। राखी की मां एक आया और पिता हवालदार थे।

राखी सावंत ने बताया था कि उन्होंने अनिल और टीना अंबानी की शादी में खाना सर्व किया था, जिसके लिए उन्हें 50 रुपए मिले थे। राखी को फिल्मों में कम करना चाहती थी। ऐसे में उन्होंने बॉलीवुड में कम के लिए एड़ी चोटी का दम लगा दिया जिससे उन्हें फिल्मों में रोल मिल सके। 1997 में उन्हें फिल्म 'अग्निचक्र' मिली, इसके लिए उन्होंने अपना नाम रूही सावंत रखा था।

राखी भले ही अपनी फिल्मों से कम और बेबाक अंदाज के लिए ज्यादा पहचानी जाती हो, लेकिन उनकी संपत्ति करोड़ों में हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, राखी सावंत लगभग 37 करोड़ रुपए की संपत्ति की मालकिन हैं। राखी सावंत के मुंबई में अंधेरी और जुहू जैसी जगहों पर 2 आलीशान फ्लैट्स हैं।

राखी ने हिंदी फिल्मों के अलावा तेलुगू और तमिल फिल्मों में भी काम किया है। राखी कई टीवी सीरियल और रियलिटी शोज का भी हिस्सा रह चुकी हैं।