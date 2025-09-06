Biodata Maker

श्रेयस अय्यर बने भारत A के कप्तान, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होगी भिड़ंत

WD Sports Desk

, शनिवार, 6 सितम्बर 2025 (15:35 IST)
Unofficial Test against Australia : श्रेयस अय्यर (Shreyas Iyer) को लखनऊ में ऑस्ट्रेलिया ए (Australia A) के खिलाफ दो अनौपचारिक चार दिवसीय टेस्ट मैच के लिए शनिवार को चुनी गई भारत ए की टीम का कप्तान नियुक्त किया गया। पहला मैच 16 से 19 सितंबर और दूसरा 23 से 26 सितंबर तक इकाना स्टेडियम में खेला जाएगा। अय्यर को मंगलवार से शुरू हो रहे एशिया कप के लिए भारतीय टीम में शामिल नहीं किया गया था।
 
वह बेंगलुरु में मध्य क्षेत्र के खिलाफ दलीप ट्रॉफी (Duleep Trophy) सेमीफाइनल में खेलने वाली पश्चिम क्षेत्र की टीम का हिस्सा है।
 
इंग्लैंड के खिलाफ ओवल में पांचवां टेस्ट मैच खेलने वाले विकेटकीपर बल्लेबाज ध्रुव जुरेल (Dhruv Jurel) को टीम का उप-कप्तान बनाया गया है। (भाषा)

भारत ए टीम:
 
श्रेयस अय्यर (कप्तान), अभिमन्यु ईश्वरन, एन जगदीसन (विकेटकीपर), साई सुदर्शन, ध्रुव जुरेल (उपकप्तान और विकेटकीपर), देवदत्त पडिक्कल, हर्ष दुबे, आयुष बडोनी, नितीश कुमार रेड्डी, तनुष कोटियन, प्रसिद्ध कृष्णा, गुरनूर बराड़, खलील अहमद, मानव सुथार, यश ठाकुर।

