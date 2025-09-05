ganesh chaturthi

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






द. अफ्रीका की एक और वनडे सीरीज जीत, 5 रनों से इंग्लैंड से जीता रोमांचक मैच

इंग्लैंड को हराकर दक्षिण अफ्रीका ने एकदिवसीय सीरीज में बनाई अजेय बढ़त

Advertiesment
हमें फॉलो करें Mathrew Breetzkee

WD Sports Desk

, शुक्रवार, 5 सितम्बर 2025 (13:44 IST)
ENGvsSA मैथ्यू ब्रीत्जके (85) और ट्रिस्टन स्टब्स (58) की अर्धशतकीय पारियों के बाद नांद्रे बर्गर (तीन विकेट) और केशव महाराज (दो विकेट) की बेहतरीन गेंदबाजी के दम पर दक्षिण अफ्रीका ने दूसरे एकदिवसीय मुकाबले में इंग्लैंड को पांच रनों से हराकर तीन मैचों की सीरीज में 2-0 से अजेय बढ़त बना ली है।

331 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी इंग्लैंड की शुरुआत बेहद खराब रही और उसने पहले ही ओवर में जेमी स्मिथ (शून्य) का विकेट गंवा दिया। इसके बाद जो रूट ने बेन डकेट के साथ दूसरे विकेट के लिये 65 रन जोड़े। 13वें ओवर में केशव महाराज ने बेन डकेट (14) को आउट कर दक्षिण अफ्रीका को दूसरी सफलता दिलाई। जेकब बेथेल और रूट संघर्ष करते हुए स्कोर को 143 तक ले गये। कॉर्बिन बॉश ने 23वें ओवर में जेकब बेथेल को आउट किया। बेथेल ने 40 गेंदों में पांच चौके और तीन छक्के लगाते हुए 58 रन बनाये।

37वें ओवर में महाराज ने जो रूट को विकेटकीपर रिकलटन के हाथों स्टंप आउट कराकर इंग्लैंड को बड़ा झटका दिया। रूट ने 72 गेंदों में आठ चौके लगाते हुए 62 रनों की पारी खेली। कप्तान हैरी ब्रूक (33), जॉस बटलर 51 गेंदों में (61), ब्राइडन कार्स (सात), विल जैक्स (39) रन बनाकर आउट हुये। दक्षिण अफ्रीका के गेंदबाजी आक्रमण के आगे इंग्लैंड की टीम निर्धारित 50 ओवरों में नौ विकेट पर 325 रन ही बना सकी और मुकाबला पांच रनों से हार गई।दक्षिण अफ्रीका के लिए नांद्रे बर्गर ने तीन विकेट और केशव महाराज ने दो विकेट लिये। लुंगी एन्गिडी, कॉर्बिन बॉश और सेनुरन मुथुसामी ने एक-एक बल्लेबाज को आउट किया।

इससे पहले इंग्लैंड ने गुरुवार रात टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। बल्लेबाजी करने उतरी दक्षिण अफ्रीका के लिए एडन मारक्रम और रायन रिकलटन की सलामी जोड़ी ने पहले विकेट के लिए 73 रन जोड़े। 14वें ओवर में जोफ्रा आर्चर ने रिकलटन (35) को कर इंग्लैंड को पहली सफलता दिलाई। अगले ही ओवर में आदिल राशिद ने कप्तान टेम्बा बावुमा (चार) को अपना शिकार बना लिया।
बल्लेबाजी करने आये मैथ्यू ब्रीत्जके ने एडन मारक्रम के साथ पारी को संभालने का प्रयास किया। 19वें ओवर में आदिल राशिद ने एडन मारक्रम को अपनी ही गेंद पर कैच आउटकर पवेलियन भेज दिया। एडन मारक्रम ने 64 गेंदों में छह चौके और एक छक्के की मदद से 49 रनों की पारी खेली। इसके बाद बल्लेबाजी करने आये ट्रिस्टन स्टब्स ने मैथ्यू ब्रीत्जके के साथ चौथे विकेट लिए 147 रनों की बड़ी साझेदारी की। 40वें ओवर में ट्रिस्टन स्टब्स के रनआउट होने से 240 के स्कोर पर इस साझेदारी का अंत हुआ।

ट्रिस्टन स्टब्स ने 62 गेंदों में दो चौके और एक छक्का लगाते हुए 58 रन बनाये। डेवाल्ड ब्रेविस ने तीन चौके और तीन छक्के लगाते हुए (42) रनों की आतिशी पारी खेली। उन्हें जेकब बेथेल ने 46वें ओवर में आउट किया।सेनुरन मुथुसामी (सात) और केशव महाराज (एक) को जोफ्रा आर्चर ने 50वें ओवर में आउट किया। दक्षिण अफ्रीका ने निर्धारित 50 ओवरों में आठ विकेट पर 330रन का चुनौतीपूर्ण स्कोर खड़ा किया। कॉर्बिन बॉश 32 रन बनाकर नाबाद रहे।इंग्लैंड की ओर से जोफ्रा आर्चर ने चार विकेट लिये। आदिल रशीद को दो विकेट मिले। जेकब बेथेल ने एक बल्लेबाज को आउट किया।(एजेंसी)

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

मेजबान को हराकर फाइनल में पहुंचा पाक, फखर और अबरार का कमाल

सम्बंधित जानकारी

होम
गणेशोत्सव
Shorts
फोटो
Reels