पाक की जगह भारतीय खिलाड़ियों को झगड़े की वजह बताकर बुरे फंसे सैयद किरमानी (Video)

किरमानी ने भारतीय क्रिकेट में राजनीति पर चिंता जताई

, बुधवार, 1 अक्टूबर 2025 (13:00 IST)
पूर्व भारतीय विकेटकीपर सैयद किरमानी ने आधुनिक क्रिकेट में नैतिक पतन के लिए भारत को ज़िम्मेदार ठहराने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। उन्होंने टीम पर उस खेल में राजनीति को घुसने देने का आरोप लगाया है जो कभी सज्जनता और निष्पक्ष खेल का प्रतीक था।

किरमानी ने कहा, "भारतीय टीम, और वैश्विक स्तर पर क्रिकेट, संकट में है।" उन्होंने आगे कहा, "अशिष्ट व्यवहार, अहंकार और अनादर ने मैदान के सरल और नेक शिष्टाचार की जगह ले ली है। यह सिर्फ़ एशिया कप की बात नहीं है, जिसे भारत ने जीता था, बल्कि यह एक व्यापक और चिंताजनक प्रवृत्ति का हिस्सा है। मुझे अमेरिका, ब्रिटेन और संयुक्त अरब अमीरात से संदेश मिल रहे हैं, जिनमें पूछा जा रहा है: 'भारतीय टीम को क्या हो गया है? मैदान पर इतनी राजनीति क्यों हो रही है?' विदेश में अपने दोस्तों से ऐसे शब्द सुनकर मुझे शर्म आती है।"

किरमानी ने स्पष्ट किया कि क्रिकेट में राजनीति का कोई स्थान नहीं है। मैदान के बाहर जो कुछ भी होता है-चाहे वह व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा हो या बाढ़ राहत जैसे नेक काम-उसे कभी भी मैदान पर नहीं घसीटा जाना चाहिए।
क्रिकेट राजनीतिक लाभ कमाने का मंच नहीं है। यह हर खिलाड़ी, हर टीम और हर क्रिकेट बोर्ड का दृढ़ विश्वास होना चाहिए।”उन्होंने अपने दौर से बिल्कुल अलग बात कही। “हमारे समय में, क्रिकेट एक खेल से कहीं बढ़कर था; यह सम्मान और भाईचारे का प्रतीक था। पाकिस्तानी खिलाड़ी भारत आते थे; हम पाकिस्तान जाते थे। हम परिवारों का हालचाल पूछते थे, दुआ-सलाम करते थे और गर्मजोशी से मिलते थे। वह दुनिया अब नहीं रही। वह कहाँ चली गई?”

आज उन्हें मिलने वाले संदेश वैश्विक घृणा को दर्शाते हैं। “मैं उन्हें दिखा सकता था, लेकिन दिखाऊँगा नहीं। एशिया कप में जो हुआ, आज क्रिकेट का क्या हाल हो गया है-यह मेरे लिए और उन अनगिनत क्रिकेट प्रेमियों के लिए बेहद निराशाजनक है, जिन्होंने इस खेल को उसकी गरिमा के लिए संजोया था।”

यह पूछे जाने पर कि उनकी क्या प्रतिक्रिया है, किरमानी ने एक निजी लेकिन सैद्धांतिक जवाब दिया: "एक क्रिकेटर और क्रिकेट जगत के सदस्य के रूप में मैं अपना सिर झुकाता हूँ। राजनीति मैदान के बाहर ही रहनी चाहिए। सम्मान, सज्जनता, सौहार्द - ये सब मैदान के भीतर ही रहने चाहिए। अन्यथा, क्रिकेट की आत्मा, जो पहले से ही खतरे में है, पूरी तरह से लुप्त हो जाएगी।"

