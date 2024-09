IND vs BAN 2nd Test : कैसी होगी दूसरे मैच की पिच? कुलदीप को मिलेगा मौका? जानें संभावित Playing XI

Team India Probable Playing XI for IND vs BAN 2nd Test : भारत और बांग्लादेश के बीच पहला मैच चेन्नई में खेला गया था जहां टीम इंडिया ने बड़े अंतर (280 रनों) के साथ बांग्लादेश की टीम को मात दी। इस मैच में जब टीम 3 तेज गेंदबाज और 2 स्पिनर के साथ उतरी थी तो फैंस हैरान थे लेकिन लाल मिट्टी की पिच को देखते हुए यह फैसला लिया गया था और ज्यादा विकेट चटकाए भी तेज गेंदबाजों ने ही लेकिन अब दूसरा मैच जहां खेले जाने वाला है, वहां स्थिति बदल जाएगी।

दूसरे टेस्ट मुकाबले के लिए भारतीय टीम

(Team India Squad for 2nd Test against Bangladesh in Kanpur)

रोहित शर्मा (कप्तान), यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल, विराट कोहली, केएल राहुल, सरफराज खान, ऋषभ पंत (विकेटकीपर), ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), रविचंद्रन अश्विन, रवींद्र जडेजा, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज, आकाश दीप, जसप्रीत बुमराह और यश दयाल