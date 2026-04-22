कोच पर हमले के आरोप में पुडुचेरी के तीन क्रिकेटर निलंबित

पुडुचेरी के तीन क्रिकेटरों – जे कार्तिकेयन, ए अरविंदराज और एस संतोष कुमारन – को क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ पुडुचेरी (सीएपी) द्वारा आयोजित “सभी क्रिकेट गतिविधियों” से निलंबित कर दिया गया है। यह कार्रवाई अंडर-19 कोच पर हमले के आरोपों के बाद की गई है।एक बयान में, सीएपी ने कहा कि ये तीनों खिलाड़ी “एक गंभीर आपराधिक मामले में शामिल थे, जिसमें सीएपी के अंडर19 कोच वेंकटरमन पर जानलेवा हमला करने और मारपीट करने के आरोप शामिल हैं।”





सीएपी ने बताया कि यह घटना 8 दिसंबर, 2025 को हुई थी, और सेदुरपेट पुलिस स्टेशन में “औपचारिक चार्जशीट दायर कर दी गई है।” यह मामला “फिलहाल पुडुचेरी की माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट – IV अदालत में विचाराधीन है।”इस घटना को देखते हुए, सीएपी ने खिलाड़ियों के खिलाफ निम्नलिखित प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया है:





उन्हें सीएपी के तत्वावधान में आयोजित होने वाली सभी क्रिकेट गतिविधियों से तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है।उन्हें अगले आदेश तक सीएपी सीचेम कैंपस, तुतिपेट, पुडुचेरी और सीएपी के नियंत्रण वाले किसी भी अन्य परिसर में प्रवेश करने से पूरी तरह प्रतिबंधित और बैन किया जाता है।





उन्हें घरेलू या बाहरी क्रिकेट टूर्नामेंट/गतिविधियों में किसी भी हैसियत से सीएपी का प्रतिनिधित्व करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।यह निलंबन तब तक लागू रहेगा जब तक माननीय अदालत इस मामले पर फैसला नहीं सुना देती और आरोपियों को सभी आरोपों से बरी नहीं कर देती।पुडुचेरी ने घरेलू क्रिकेट में आखिरी बार रणजी ट्रॉफी 2025-26 में हिस्सा लिया था, जहाँ वे अपने सात मैचों में से एक मैच जीतकर ग्रुप डी में छठे स्थान पर रहे थे।

