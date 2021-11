श्रेयस अय्यर को मिला टेस्ट टीम में मौका, न्यूजीलैंड सीरीज के लिए इन युवाओं को भी शामिल किया गया

मुम्बई: अंग्रेजी में एक कहावत है ,One man's loss is another man's oppurtunity , इसका मतलब है कि एक व्यक्ति का नुकसान या फिर एक व्यक्ति की जगह दूसरे का फायदा बन जाती है। यह श्रेयस अय्यर के लिए कहा जा सकता है। उनको टेस्ट टीम में अपनी जगह पक्की करने का बेहतरीन मौका मिला है क्योंकि ज्यादातर सीनियर खिलाड़ियों ने इस सीरीज से अपना नाम वापस ले लिया है।





न्यूज़ीलैंड के ख़िलाफ़ टेस्ट मैचों के लिए भारतीय दल का ऐलान कर दिया है। कप्तान विराट कोहली को पहले टेस्ट के लिए आराम दिया गया है और वह दूसरे टेस्ट के लिए टीम से जुड़ेंगे। पहले टेस्ट में अजिंक्या रहाणे कप्तान होंगे, जबकि चेतेश्वर पुजारा को उपकप्तान बनाया गया है।





अगर नए चेहरों की बात की जाए तो तेज़ गेंदबाज़ प्रसिद्ध कृष्णा और विकेटकीपर बल्लेबाज़ केएस भरत, श्रेयस अय्यर के साथ टीम में आए हैं।प्रसिद्ध कृष्णा को इंग्लैंड दौरे के लिए भी टीम में रखा गया था लेकिन वहां उनको मौका नहीं मिला। इसके अलावा केएस भरत को सीधे रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की आईपीएल टीम से दर्शक सफेद लिबास में देख सकते हैं।





विराट कोहली के अलावा टी20 के नवनियुक्त कप्तान रोहित शर्मा को पूरी सीरीज़ के लिए आराम दिया गया है। इसके अलावा विश्व टेस्ट चैंपियनशिप से ही भारतीय दल का हिस्सा रहे ऋषभ पंत, मोहम्मद शमी और जसप्रीत बुमराह को भी आराम दिया गया है। हालांकि रविचंद्रन अश्विन और लोकेश राहुल टीम में बने हुए हैं।





इंग्लैंड सीरीज़ में बाद में टीम के साथ जुड़े सूर्यकुमार यादव और पृथ्वी शॉ का नाम इस दल में नहीं है। रोहित शर्मा की जगह ओपनिंग में राहुल का साथ देने के लिए मयंक अग्रवाल और शुभमन गिल दोनों को चुना गया है। वहीं स्पिन गेंदबाज़ों में जयंत यादव की वापसी हुई है, जो रवींद्र जाडेजा, अश्विन और अक्षर पटेल के साथ स्पिन गेंदबाज़ी की ज़िम्मेदारी संभालेंगे।





टीम में इशांत शर्मा, उमेश यादव, मोहम्मद सिराज के साथ प्रसिद्ध कृष्णा का भी नाम है। इंग्लैंड दौरे पर गेंद और बल्ले दोनों से अच्छा प्रदर्शन करने वाले शार्दुल ठाकुर का नाम सूची से नदारद है। वहीं आश्चर्यजनक रूप से पिछले कुछ सालों से मध्यक्रम का हिस्सा रहे हनुमा विहारी का नाम भी सूची में नहीं है।





एक शीर्ष क्रिकेट वेबसाइट के मुताबिक वह इस महीने के आख़िरी में होने वाले दक्षिण अफ़्रीका दौरे के लिए भारत ए का हिस्सा होंगे। हालांकि उनका नाम दक्षिण अफ़्रीका जाने वाली भारत ए टीम में अभी तक जोड़ा नहीं गया है। विहारी फ़िलहाल हैदराबाद के लिए सैय्यद मुश्ताक़ अली ट्रॉफ़ी में खेल रहे हैं।





भारतीय टीम : अजिंक्या रहाणे (कप्तान), चेतेश्वर पुजारा (उपकप्तान), लोकेश राहुल, मयंक अग्रवाल, शुभमन गिल, श्रेयस अय्यर, ऋद्धिमान साहा (विकेटकीपर), केएस भरत (विकेटकीपर), रवींद्र जाडेजा, रविचंद्रन अश्विन, अक्षर पटेल, जयंत यादव, इशांत शर्मा, उमेश यादव, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा (विराट कोहली दूसरे टेस्ट में टीम से जुड़ेंगे और कप्तान रहेंगे)