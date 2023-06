ODI World Cup में सबसे ज्यादा 0 पर आउट होने वाले शीर्ष 6 बल्लेबाज, एबी का नाम भी है इस लिस्ट में

Top 6 Batsmen to score Most Ducks in ODI World Cup: ICC ODI World Cup एक ऐसा मंच है जहां हर बल्लेबाज रिकॉर्ड तोड़ने और उस सूची में शामिल होने का सपना देखता है जो लोगों को उनकी महिमा की याद दिलाएगा लेकिन दुर्भाग्य से उनमें से कुछ ऐसी सूची में शामिल हो गए जो क्रिकेट जगत के लिए बेहद दुर्भाग्यपूर्ण मानी जाती है। इस लेख में आप ODI World Cup में सर्वाधिक शून्य पर आउट होने वाले शीर्ष 6 बल्लेबाजों के बारे में जानेंगे।