T20I WC के लिए सभी 20 टीमें हुुई फाइनल, एशिया कप का मेजबान भी हुआ शामिल

संयुक्त अरब अमीरात (UAE) बृहस्पतिवार को आखिरी एशिया – ईएपी क्वालीफाइंग मैच में जापान को आठ विकेट से हराकर आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप के लिए क्वालीफाई करने वाली 20वीं और आखिरी टीम बन गई। जापान की टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए नौ विकेट पर 116 रन ही बना सकी। यूएई ने केवल 12.1 ओवर में दो विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया।यूएई ने ओमान में एशिया-पूर्वी एशिया-प्रशांत क्वालीफायर में शीर्ष तीन में जगह बनाकर विश्व कप के लिए क्वालीफाई किया है।





इस तरह वह नेपाल और ओमान के साथ शामिल हो गई है जिन्होंने बुधवार को अपनी जगह पक्की कर ली थी जिससे वैश्विक टूर्नामेंट के लिए 20 टीमों की अंतिम सूची पूरी हो गई।नेपाल और ओमान का विश्वकप टिकट भी संयुक्त अरब अमीरात की वजह से ही मिल पाया था जब संयुक्त अरब अमीरात ने समोआ को 77 रनों से हराया था। सुपर सिंक्स प्वाइंट्स टेबल पर फिलहाल संयुक्त अरब अमीरात तीसरे नंबर पर है। वहीं ओमान और नेपाल शीर्ष पर है, दोनों ही टीमों में नेट रन रेट का मामूली अंतर है।







इस तरह टी20 विश्व कप के लिए क्वालीफाई करने वाली 20 टीम भारत, श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, वेस्टइंडीज, जिम्बाब्वे, अफगानिस्तान, नेपाल, ओमान, यूएई, इटली, नीदरलैंड, नामीबिया, अमेरिका, कनाडा और आयरलैंड हैं।

ओमान ने इस साल एशिया कप में भारतीय टीम को कड़ी टक्कर देकर दिल जीता था तो नेपाल वेस्टइंडीज से टी-20 सीरीज जीतकर आ रहा है। वहीं संयुक्त अरब अमीरात ने ग्रुप स्टेज के एशिया कप मुकाबले में पाकिस्तान की नाक में दम की थी। इन टीमों को देखना टी-20 विश्वकप में खासा दिलचस्प होने वाला है।