IND vs WI :Tendulkar के बाद अब Virat Kohli हासिल करेंगे 'पिता पुत्र' का एक अनोखा रिकॉर्ड

India tour of West Indies, 2023 : Sachin Tendulkar और Virat Kohli दोनों का टेस्ट क्रिकेट करियर शानदार रहा है, एक जब अलविदा कह रहा था तब दूसरा क्रिकेट के महान खेल में अपनी क्षमता दिखाने के लिए आया था। विराट कोहली क्रिकेट के मैदान पर पुराने रिकॉर्ड तोड़ने और नए रिकॉर्ड बनाने के लिए जाने जाते हैं और इस बार भी वह West Indies के खिलाफ आगामी टेस्ट सीरीज में एक अनोखी उपलब्धि हासिल करने की कगार पर हैं।

भारत इस वक़्त वेस्ट इंडीज दौरे (India tour of West Indies, 2023) पर है और भारतीय टीम World Test Championship (WTC) 2023-25 ​​cycle में अपने अभियान की शुरुआत वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज से करेगी। 12 जुलाई से Windsor Park Sports Stadium, Dominica में दो मैचों की सीरीज में West Indies टीम से टीम इंडिया का सामना होगा।

इस टेस्ट में कोहली एक और उपलब्धि हासिल करने के लिए तैयार हैं और यह उपलब्धि है 'घर से दूर टेस्ट क्रिकेट में पिता-पुत्र की जोड़ी का सामना करना (facing a father-son duo in Test cricket away from home)'