Asia Cup से पहले श्रीलंका को बड़ा झटका,यह स्पिन ऑलराउंडर हो सकता है बाहर

WD Sports Desk

, गुरुवार, 28 अगस्त 2025 (16:05 IST)
श्रीलंका ने जिम्बाब्वे के खिलाफ एकदिवसीय और टी-20 सीरीज के लिए चरित असालंका की अगुवाई वाली 17 सदस्यीय टीम की घोषणा की है।चयनकर्ताओं ने जिम्बाब्वे दौरे के लिए चोटिल वानिंदु हसरंगा को टीम में शामिल नहीं किया है। ऐसे में संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) में होने वाले आठ टीमों के टूर्नामेंट में उनका खेलना संदिग्ध माना जा रहा है। टीम में पथुम निसंका , कुसल मेंडिस, कुसल परेरा, कामिंडु मेंडिस और दासुन शनाका जैसे अनुभवी खिलाड़ी शामिल हैं। महेश थीक्षाना और दुनिथ वेल्लालेज को भी दी है। अनुभवी ऑलराउंडर चरित असालंका दोनों सीमित ओवरों की श्रृंखला में टीम की कप्तानी करेंगे।

श्रीलंका और जिम्बाब्वे के बीच एकदिवसीय सीरीज की शुरुआत 29 अगस्त से तथा टी-20 सीरीज तीन सितंबर से हरारे में शुरू होगी। एकदिवसीय सीरीज का दूसरा मैच 31 अगस्त को हरारे में खेला जायेगा। वहीं दूसरा टी-20 मैच छह तथा तीसरा सात सितंबर को होगा।(एजेंसी)
जिम्बाब्वे दौरे के लिए की टीम इस प्रकार है:- चरित असालंका (कप्तान), पथुम निसंका, कुसल मेंडिस, कुसल परेरा, नुवानिदु फर्नांडो, कामिंडु मेंडिस, कामिल मिशारा, विशेन हलंबगे, दासुन शनाका, डुनिथ वेलालागे, चमिका करुणारत्ने, महीश थीक्षाना, दुशान हेमंथा, दुष्मंथा चमीरा, बिनुरा फर्नांडो, नुवान तुषारा और मथीशा पथिराना।

