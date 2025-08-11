janma asthmi

विश्वकप में जगह ना बनाने वाली इंडीज ने भी पाक टीम को 5 विकेटों से रौंदा

वेस्टइंडीज ने पाकिस्तान को पांच विकेट से हराकर श्रृंखला बराबर की

WD Sports Desk

, सोमवार, 11 अगस्त 2025 (12:04 IST)
PAKvsWI रॉस्टन चेज (एक विकेट/नाबाद 49) और शरफेन रदरफोर्ड (45) के शानदार प्रदर्शन के दम पर वेस्टइंडीज ने दूसरे एकदिवसीय वर्षा बाधित मुकाबले में पाकिस्तान को डीएलएस नियम के तहत पांच विकेट से हराया। इसी के साथ वेस्टइंडीज ने तीन मैचों की सीरीज में एक-एक से बराबरी कर ली है।

ब्रायन लारा स्टेडियम में रविवार रात खेले गये मुकाबले में वेस्टइंडीज ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए हसन नवाज (36), हुसैन तलत (31), अब्दुल्लाह शफीक (26) और सैम अयूब (23) की मदद से 37 ओवर में सात विकेट पर 171 रनों का स्कोर बनाया। वेस्टइंडीज की ओर से जेडेन सील्स ने सात ओवर में 23 रन देकर तीन विकेट लिये। जेडाया ब्लेड्स, शमार जोसेफ, गुडाकेश मोती और रॉस्टन चेज ने एक-एक बल्लेबाज को आउट किया।

बारिश के कारण वेस्टइंडीज को डीएलएस नियम के तहत 35 ओवर में 181 रन का लक्ष्य मिला। बल्लेबाजी करने उतरी वेस्टइंडीज की शुरुआत खराब रही और उसने अपने तीन विकेट पर 48 के स्कोर पर गंवा दिये। ब्रैंडन किंग (एक), एविन लुइस(सात) को हसन अली ने आउट किया। केसी कार्टी (16) को अबरार अहमद ने बोल्ड आउट किया। इसके बाद कप्तान शाई होप और शरफेन रदरफोर्ड ने पारी को संभाला। दोनों बल्लेबाजों के बीच 54 रनों की साझेदारी हुई। 20वें ओवर में मोहम्मद नवाज ने शाई होप (32) को आउटकर इस साझेदारी को तोड़ा। इसके बाद नवाज ने शरफेन रदरफोर्ड 33 गेंदों में (45) को अपना शिकार बना लिया।

इसके बाद रॉस्टन चेज और जस्टिन ग्रीव्स की जोड़ी ने शानदार बल्लेबाजी का प्रदर्शन करते हुए अविजित 77 रनों की साझेदारी कर वेस्टइंडीज को 33.2 ओवर में पांच विकेट पर 184 रन स्कोर कर पांच विकेट से जीत दिला दी। रॉस्टन चेज ने 47 गेंदों में चार चौके और दो छक्के लगाते हुए (नाबाद 49) रन बनाये। जस्टिन ग्रीव्स (26) रन पर नाबाद रहे।पाकिस्तान की ओर से हसन अली और मोहम्मद नवाज ने दो-दो विकेट लिये। अबरार अहमद ने एक बल्लेबाज को आउट किया। (एजेंसी)

