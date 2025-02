क्रिकेट के किस्से : जब भारत के खिलाफ पाकिस्तान की ओर से खेले थे सचिन तेंदुलकर

उन्होंने 25 मिनट फील्डिंग की और इस दौरान कपिल देव (Kapil Dev) ने सचिन तेंदुलकर की और शॉट भी खेला था लेकिन सचिन कैच नहीं कर पाए थे। उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी 'प्लेइंग इट माई वे' (Playing It My Way) में इसका जिक्र भी किया है, उन्होंने कहा है कि इमरान खान (Imran Khan) ने अगर उन्हें लॉन्ग-ऑन के बजाय मिड-ऑन पर रखा होता तो वह कैच ले लेते। इस मैच में भारत के कप्तान रवि शास्त्री थे 189 रनों का पीछा करते हुए मोहम्मद अजहरुद्दीन ने 80 और रोजर बिन्नी ने 63 रन बनाए थे।