Yashasvi Jaiswal hits a century in third match IND vs ENG 3rd Match Hindi News : यशस्वी जायसवाल ने एक बार फिर दिखाया कि वह क्रिकेट जगह में कई कारनामे करने आए हैं, उन्होंने टीम इंडिया के लिए एक और शतक लगाया। भारत और इंग्लैंड के बीच राजकोट में चल रहे तीसरे मैच में यशस्वी जायसवाल ने 122 गेंदों में शतक लगाया।