39 साल के पूर्व कप्तान ऑलराउंडर का 20 साल का करियर नशे से हुआ खत्म

ज़िम्बाब्वे क्रिकेट (जेडसी) ने घोषणा की है कि सीनियर ऑलराउंडर और पूर्व कप्तान शॉन विलियम्स को राष्ट्रीय चयन के लिए अब विचार नहीं किया जाएगा, क्योंकि उन्होंने हरारे में होने वाले टूर्नामेंट की पूर्व संध्या पर आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप अफ्रीका क्वालीफायर 2025 से अपना नाम वापस ले लिया था।मीडिया सूत्रों की मानें तो उन्होंने खुलासा किया है कि नशे की हालात होने के कारण उन्होंने कुछ मैचों से खुद को अलग कर लिया था।
ZC ने यह खुलासा किया कि विलियम्स स्वेच्छा से पुनर्वास में प्रवेश कर गए हैं। 39 वर्षीय विलियम्स ने संभावित एंटी-डोपिंग परीक्षण के दौरान खुद को अनुपलब्ध बताया था और बाद में एक आंतरिक जांच के दौरान खुलासा हुआ कि वह नशीली दवाओं की लत से जूझ रहे हैं।बोर्ड ने एक मीडिया विज्ञप्ति में आगे कहा, “जेडसी सभी अनुबंधित खिलाड़ियों से व्यावसायिकता, अनुशासन और टीम प्रोटोकॉल व डोपिंग रोधी नियमों के अनुपालन के उच्चतम मानकों को बनाए रखने की अपेक्षा करता है।”
बयान में आगे कहा गया है कि विलियम्स के रिकॉर्ड की समीक्षा से पता चला है कि “अनुशासनात्मक मुद्दों और बार-बार अनुपलब्धता का इतिहास रहा है, जिसका असर टीम की तैयारियों और प्रदर्शन पर पड़ा है।” मदद मांगने के लिए उनकी सराहना करते हुए, जेडसी ने कहा कि ऐसी परिस्थितियों में उनका हटना “पेशेवर और नैतिक मानकों को लेकर गंभीर चिंताएँ पैदा करता है।”
“सावधानीपूर्वक विचार-विमर्श” के बाद, बोर्ड ने फैसला किया कि विलियम्स भविष्य में चयन के लिए दावेदार नहीं होंगे और “31 दिसंबर 2025 को उनकी राष्ट्रीय अनुबंध की समाप्ति के बाद उनका राष्ट्रीय अनुबंध जारी रखना संभव नहीं होगा।”
ऐसा रहा करियर
बोर्ड ने यह तय कर लिया है कि अब उनको राष्ट्रीय टीम में कभी जगह नहीं मिलेगी। साल 2005 में अपना अंतरराष्ट्रीय पदार्पण करने वाले शॉन विलियम्स का करियर 20 साल लंबा रहा। उन्होंने 164 एकदिवसीय मैचों में 37 की औसत और 8 शतकों के साथ 5217 रन बनाए। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 175 रनों का रहा। वह मध्य ओवरों के ऑलराउंडर भी रहे और उन्होंने 86 विकेट भी लिए।
वहीं 85 टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में 12 अर्धशतकों के साथ उन्होंने 1805 रन बनाए। इस प्रारुप में उन्होंने 49 विकेट भी लिए। लाल गेंद की क्रिकेट में वह सिर्फ 24 टेस्ट खेल पाए लेकिन उन्होंने 6 शतकों के साथ 1946 रन बनाए और 26 विकेट अपने नाम किए।
जेडसी ने पिछले दो दशकों में विलियम्स के योगदान के लिए आभार व्यक्त किया और कहा कि उन्होंने “हमारे हाल के इतिहास के कुछ सबसे महत्वपूर्ण क्षणों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और मैदान के अंदर और बाहर एक स्थायी विरासत छोड़ी है।”बोर्ड ने आगे कहा, “जेडसी उनके स्वस्थ होने की कामना करता है और उनके भविष्य के प्रयासों में हर सफलता की कामना करता है।”