असम : 2 समुदायों के बीच जमीन की खरीद बिक्री पर 3 महीने की रोक

Ban on buying and selling of land between two communities in Assam : असम सरकार ने लोकसभा चुनाव से पहले किसी भी संभावित सांप्रदायिक संघर्ष से बचने के लिए 2 अलग-अलग समुदायों के बीच जमीन की बिक्री पर 3 महीने के लिए रोक लगा दी है। इसमें कहा गया है कि जानकारी के अनुसार, कुछ धार्मिक समुदायों को कुछ अन्य धार्मिक समुदायों को भूमि हस्तांतरित करने के लिए मजबूर किया जा रहा है।