जम्मू कश्मीर में सफल चुनाव मोदी सरकार की सफलता : अमित शाह

Amit Shah's statement regarding elections in Jammu and Kashmir : केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि जम्मू एवं कश्मीर में सफल मतदान से मोदी सरकार की कश्मीर नीति सही साबित हुई है, जहां अलगाववादियों ने भी भारी मतदान किया है। इसके साथ ही उन्होंने आश्वासन दिया कि वहां 30 सितंबर से पहले विधानसभा चुनाव होंगे।