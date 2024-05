चुनाव नतीजों को लेकर डगमगाया भरोसा, मई में FPI ने शेयरों से निकाले 22 हजार करोड़

FPI withdrew Rs 22 thousand crore from shares in May : लोकसभा चुनाव के नतीजों को लेकर अनिश्चितता और चीन के बाजारों के बेहतर प्रदर्शन के कारण विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (FPI) ने इस महीने अब तक भारतीय शेयरों से 22000 करोड़ रुपए की भारी निकासी की है। वहीं एफपीआई ने मार्च में शेयरों में 35,098 करोड़ रुपए और फरवरी में 1,539 करोड़ रुपए का शुद्ध निवेश किया था।