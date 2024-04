मॉरीशस से कर संधि में बदलाव का FPI पर दिखा असर, विदेशी निवेशकों ने निकाले 5200 करोड़ रुपए

Changes in tax treaty with Mauritius have an impact on FPI : मॉरीशस के साथ भारत की कर संधि में बदलाव को लेकर चिंताओं के कारण विदेशी निवेशकों ने अप्रैल में अब तक 5200 करोड़ रुपए से अधिक की घरेलू इक्विटी बेच दी है। मॉरीशस अब उसके माध्यम से यहां किए गए निवेश की अधिक पड़ताल करेगा।