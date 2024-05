लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने PM मोदी पर लगाया यह आरोप...

Congress made this allegation on PM Modi regarding Lok Sabha elections : कांग्रेस ने सशस्त्र बलों का राजनीतिकरण नहीं करने संबंधी निर्वाचन आयोग की हिदायत की पृष्ठभूमि में शुक्रवार को आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी इस लोकसभा चुनाव में खुद को मुश्किल में नजर आता देख इस संवैधानिक संस्था का सहारा ले रहे हैं।