फर्जी खबरों के विरुद्ध चुनाव आयोग का बड़ा कैंपेन

Election Commission's big campaign against fake news : चुनाव आयोग (Election Commission) ने नई लोकसभा (Lok Sabha) चुनने के लिए इस समय जारी प्रक्रिया में फर्जी खबरों (fake news) और सूचनाओं से निपटने के लिए मंगलवार को 'कल्पना बनाम सच्चाई रजिस्टर' (Imagination vs Fact Register) नाम से एक नया सार्वजनिक ऑनलाइन रजिस्टर शुरू किया है।