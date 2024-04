Rajasthan Lok Sabha Election : एक जुमला और झूठ है मोदी की गारंटी, प्रधानमंत्री पर बरसे गोविंद सिंह डोटासरा

Govind Singh Dotasara lashed out at PM Modi regarding guarantee : कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान दी जा रही 'गारंटी' को 'जुमला' करार देते हुए सोमवार को दावा कि‍या कि देश की जनता को केवल कांग्रेस के घोषणा पत्र व गारंटियों पर ही भरोसा है।