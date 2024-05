Here every voter will vote for 2 states : ओडिशा एवं आंध्र प्रदेश द्वारा जारी किए गए 2 मतदाता पहचान पत्रों से लैस, विवादित कोटिया क्षेत्र के 5500 से अधिक मतदाता 13 मई को आम चुनाव के चौथे चरण में दोनों राज्यों के चुनावों में अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के पात्र हैं। कोटिया क्लस्टर के 28 गांवों में से इक्कीस पर दोनों राज्य अपना दावा करते हैं, और यह विवाद 1968 से उच्चतम न्यायालय में लंबित है।