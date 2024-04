मोदी-शाह सरकार सत्ता में आई तो लोकतंत्र समाप्त हो जाएगा : मल्लिकार्जुन खरगे

Mallikarjun Kharge's statement regarding democracy in the country : कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने रविवार को दावा किया कि यदि मोदी-शाह सरकार फिर से सत्ता में आई, तो देश में लोकतंत्र खत्म हो जाएगा।