खरगे ने इंडिया गठबंधन के पीएम पद के उम्मीदवार को लेकर क्या कहा

What did Mallikarjun Kharge say about the PM candidate : कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे (Mallikarjun Kharge) ने बेंगलुरु में मंगलवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी (Narendra Modi) सभी सचिवों को बुला कर अगले 5 वर्षों के लिए योजनाओं की रूपरेखा तैयार कर रहे हैं और इस तरह का अति आत्मविश्वास व अहंकार देश और लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है।