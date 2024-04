आतंकवाद को लेकर PM मोदी ने कांग्रेस पर लगाया यह आरोप...

PM Modi made this allegation on Congress regarding terrorism : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछली कांग्रेस सरकारों पर पाकिस्तान आधारित सीमा पार आतंकवाद से प्रभावी ढंग से निपटने में विफल रहने का आरोप लगाते हुए गुरुवार को कहा कि इससे यह धारणा बनी कि भारत एक कमजोर और गरीब देश है।