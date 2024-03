Lok Sabha Elections 2024 : मोदी सपने नहीं, हकीकत बुनते हैं, इसलिए मोदी को चुनते हैं : योगी आदित्यनाथ

PM Narendra Modi and UP CM Yogi Adityanath address a rally in Meerut : मेरठ में आज 5 लोकसभा क्षेत्रों के प्रत्याशियों के जनसमर्थन में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने रैली की। इस दौरान उत्तरप्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री का स्वागत करते हुए अपने उद्बोधन में विपक्ष पर जमकर बरसे। उन्होंने मोदी की गारंटी पर यूपी को यकीन और भारत को भरोसा है, क्योंकि मोदी केवल सपने नहीं बुनते बल्कि हकीकत बुनते हैं, इसीलिए लोग बार-बार मोदी जी को चुनते हैं।