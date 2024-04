मुझे सत्ता से हटाना चाहते हैं दुनिया के ताकतवर लोग : प्रधानमंत्री मोदी

PM Modi said that powerful people united to remove me from power : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को कहा कि देश और दुनिया के ताकतवर लोग उन्हें सत्ता से हटाने के लिए एकजुट हो गए हैं। मोदी ने कहा, यह नारी शक्ति और मातृ शक्ति का आशीर्वाद है, आपका सुरक्षा कवच है कि मोदी हर चुनौती से टकराते हुए आगे बढ़ता जा रहा है।