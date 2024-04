BJP के घोषणापत्र को लेकर क्या बोले BKU नेता राकेश टिकैत

Rakesh Tikait said farmers do not trust BJP's manifesto : किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि किसानों को भाजपा (BJP) के लोकसभा चुनाव 2024 के घोषणापत्र (manifesto) पर भरोसा नहीं है और केंद्र में पार्टी की सरकार पूंजीपतियों के इशारे पर काम कर रही है। टिकैत ने नई दिल्ली में कहा कि भारत को सस्ते श्रम के स्रोत के रूप में देखा जा रहा है और सरकार पर कॉर्पोरेट घरानों का नियंत्रण बढ़ गया है। उन्होंने किसान संगठनों से मुद्दों से निपटने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए मजबूत होने को कहा।