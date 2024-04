Rajasthan: अतीत को भूलकर अशोक गहलोत के पुत्र का चुनाव प्रचार करेंगे सचिन पायलट

Sachin Pilot will take election charge for Vaibhav Gehlot: कांग्रेस महासचिव सचिन पायलट (Sachin Pilot) ने राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (Ashok Gehlot) के साथ अपने मतभेदों की पृष्ठभूमि में कहा है कि अतीत को पीछे छोड़कर आगे बढ़ना पार्टी के हित में था। उन्होंने यह भी कहा कि वह गहलोत के पुत्र और जालौर लोकसभा सीट (Lok Sabha) से पार्टी के उम्मीदवार वैभव गहलोत के लिए शत-प्रतिशत प्रचार करेंगे।