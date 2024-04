Sikkim Election : एसडीएफ को बाईचुंग भूटिया के जरिए सत्ता में वापसी का भरोसा, 19 अप्रैल को होंगे चुनाव

SDF confident of returning to power through Bhaichung Bhutia : 5 बार मुख्यमंत्री रह चुके पवन कुमार चामलिंग के नेतृत्व वाला विपक्षी 'सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट' (SDF) इस हिमालयी राज्य में सत्ता में वापसी के लिए पूर्व फुटबॉल खिलाड़ी बाईचुंग भूटिया की लोकप्रियता एवं युवा उम्मीदवारों पर भरोसा कर रहा है। सिक्किम की 32 सदस्‍यीय विधानसभा तथा लोकसभा की एक सीट के लिए 19 अप्रैल को चुनाव होंगे।