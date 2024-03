TDP ने जारी की लोस और विस उम्मीदवारों की पहली सूची, 13 मई को होंगे चुनाव

TDP releases first list of Lok Sabha and Assembly candidates: तेलुगुदेशम पार्टी (TDP) ने आंध्रप्रदेश में आगामी लोकसभा चुनाव के लिए 13 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की। पार्टी ने हाल ही में युवजन श्रमिक रायथू कांग्रेस पार्टी (YSR) से अलग हुए 2 सांसदों को भी टिकट दी है। पूर्व मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू (N. Chandrababu Naidu) के नेतृत्व वाली पार्टी ने राज्य में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए 11 और सीटों पर उम्मीदवारों की तीसरी सूची भी जारी की है। राज्य में विधानसभा चुनाव 13 मई को लोकसभा चुनाव के साथ ही होंगे।