केंद्रीय मंत्री आरके सिंह हैं 10.49 करोड़ की संपत्ति के मालिक, बिहार की इस सीट से लड़ रहे लोकसभा चुनाव

RK Singh is the owner of property worth Rs 10.49 crore : बिहार की आरा लोकसभा सीट से भाजपा के उम्मीदवार आर के सिंह 10.49 करोड़ रुपए की चल-अचल संपत्ति के मालिक हैं जबकि उनकी पत्नी के पास 1.83 करोड़ रुपए की चल-अचल संपत्ति है। भाजपा के वरिष्ठ नेता ने निर्वाचन आयोग को दिए हलफनामें में इसकी जानकारी दी।