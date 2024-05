Voting for the seventh phase of Lok Sabha elections : लोकसभा चुनाव के सातवें और अंतिम चरण के लिए शनिवार यानी आज मतदान होगा और इस चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित 904 उम्मीदवार मैदान में हैं। अंतिम चरण में लगभग 5.24 करोड़ पुरुष, 4.82 करोड़ महिलाएं और 3574 ‘तृतीय लिंग’ के मतदाता सहित 10.06 करोड़ से अधिक लोग मतदान करने के पात्र हैं। मतगणना 4 जून को होगी।