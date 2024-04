Lok Sabha Election : कौन हैं लंदन से पढ़कर आईं इकरा हसन, सपा के टिकट पर भाजपा के खिलाफ हैं मैदान में

Who is Iqra Hasan who came after studying from London : पूरी दुनिया को जब कोरोनावायरस (Coronavirus) कोविड-19 महामारी ने अपनी चपेट में लिया तब हजारों छात्रों की तरह इकरा हसन 2021 में लंदन से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अपने गृह नगर कैराना लौट आईं।