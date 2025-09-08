चंद्र ग्रहण खत्म होने के बाद क्या करना चाहिए?

Chandra grahan ke baad kya kare: इस बार 7 सितंबर को लगे चंद्र ग्रहण का समापन हो गया है और चंद्र ग्रहण समाप्त होने के बाद कुछ विशेष धार्मिक और वैज्ञानिक कार्यों को करने की सलाह दी जाती है ताकि इसके नकारात्मक प्रभावों को कम किया जा सके।
यहां कुछ महत्वपूर्ण बातें बताई गई हैं जो आपको ग्रहण के बाद करनी चाहिए:
1. स्नान और शुद्धिकरण
• स्नान करें: ग्रहण के बाद सबसे पहला काम स्नान करना होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, ग्रहण के दौरान वातावरण में नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इसलिए, शरीर और मन की शुद्धि के लिए स्नान करना ज़रूरी है। अगर संभव हो तो पवित्र नदी में स्नान करें, वरना घर पर नहाते समय पानी में गंगाजल मिला लें।
• घर की सफाई: स्नान के बाद पूरे घर को साफ करना चाहिए। पोछा लगाते समय पानी में थोड़ा नमक मिला लें। इससे नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। इसके बाद पूरे घर में, खासकर पूजा घर में गंगाजल का छिड़काव करें।
2. दान और पुण्य
• ग्रहण के बाद दान का विशेष महत्व होता है। मान्यता है कि इससे ग्रहण के अशुभ प्रभाव दूर होते हैं और पुण्य की प्राप्ति होती है।
• क्या दान करें: सफेद वस्तुओं का दान करना शुभ माना जाता है, जैसे चावल, दूध, चीनी, सफेद कपड़े, और चांदी।
• किसे दान दें: किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति या ब्राह्मण को ये वस्तुएं दान करें।
3. भोजन
• ग्रहण के सूतक काल के दौरान बना हुआ भोजन और रखा हुआ पानी दूषित माना जाता है। इसलिए इसे त्याग देना चाहिए।
• ग्रहण के बाद ही ताज़ा भोजन बनाना और ग्रहण करना शुभ होता है।
4. मंत्र जाप
• ग्रहण के बाद भगवान शिव या अपने इष्टदेव का स्मरण कर मंत्रों का जाप करना चाहिए। यदि संभव हो, तो चंद्रमा को अर्घ्य देकर प्रार्थना करें।
• मानसिक शांति के लिए ध्यान और प्राणायाम भी ग्रहण के बाद लाभदायक होता है। इससे मन को शांति मिलती है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है।
अस्वीकरण (Disclaimer) : चिकित्सा, स्वास्थ्य संबंधी नुस्खे, योग, धर्म, ज्योतिष, इतिहास, पुराण आदि विषयों पर वेबदुनिया में प्रकाशित/प्रसारित वीडियो, आलेख एवं समाचार सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं, जो विभिन्न सोर्स से लिए जाते हैं। इनसे संबंधित सत्यता की पुष्टि वेबदुनिया नहीं करता है। सेहत या ज्योतिष संबंधी किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। इस कंटेंट को जनरुचि को ध्यान में रखकर यहां प्रस्तुत किया गया है जिसका कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है।