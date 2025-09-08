Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (8 सितंबर, 2025)

दैनिक राशिफल: 8 सितंबर 2025 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

, सोमवार, 8 सितम्बर 2025 (07:05 IST)

मेष (Aries) करियर: नई योजनाओं पर काम शुरू करने के लिए दिन अच्छा है। व्यापार अच्छा चलेगा।

लव: प्रेम जीवन में खुशी रहेगी। जीवनसाथी का भरपूर सहयोग मिलेगा। धन: आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। निवेश से अच्छा रिटर्न मिलने की संभावना है।

वृषभ (Taurus) करियर: करियर में प्रगति के योग हैं। आपकी मेहनत और लगन से नौकरी में उन्नति मिलेगी।

लव: परिवार में सौहार्दपूर्ण माहौल रहेगा। प्रेम संबंधों में मधुरता आएगी। धन: आय के नए स्रोत खुलेंगे, जिससे आर्थिक लाभ होगा।

स्वास्थ्य: स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। उपाय: गाय को हरी घास खिलाएं। मिथुन (Gemini)

करियर: कार्यस्थल पर आपकी कुशलता की प्रशंसा होगी। व्यापारी कारोबार में सावधानी बरतें। लव: पारिवारिक जीवन सुखद रहेगा। बच्चों के साथ अच्छा समय बिताएंगे।

धन: वित्तीय मामलों में समझदारी से काम लें। अनावश्यक खर्चों से बचें। स्वास्थ्य: स्वास्थ्य में उतार-चढ़ाव आ सकते हैं।

उपाय: भगवान गणेश की पूजा करें। कर्क (Cancer) करियर: कार्यक्षेत्र में कुछ चुनौतियां आ सकती हैं, लेकिन आप उनका डटकर सामना करेंगे।

लव: रिश्तों में मजबूती आएगी। पार्टनर के साथ मिलकर कोई बड़ा निर्णय ले सकते हैं। धन: आज धन लाभ के योग बन रहे हैं। पैतृक संपत्ति से लाभ हो सकता है।

स्वास्थ्य: मानसिक तनाव से बचें। उपाय: शिव चालीसा का पाठ करें। सिंह (Leo)

करियर: व्यवसायियों के लिए दिन अच्छा है। नौकरीपेशा लोगों को भी पदोन्नति मिल सकती है। लव: प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी।

धन: आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। निवेश के लिए समय अनुकूल है। स्वास्थ्य: घर-परिवार में सबकी सेहत अच्छी रहेगी।

उपाय: सूर्य देव को जल चढ़ाएं। कन्या (Virgo) करियर: कार्यस्थल पर अपने काम पर ध्यान दें और अनावश्यक विवादों से बचें।

लव: पारिवारिक जीवन में किसी बात को लेकर मतभेद हो सकता है। धैर्य रखें। धन: आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी। धन बचत पर ध्यान दें।

तुला (Libra) करियर: कार्यक्षेत्र में थोड़ी मुश्किलें आ सकती हैं, लेकिन आप उनका समाधान करने में सफल रहेंगे।

लव: आपके संबंध मजबूत होंगे। जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा। धन: धन लाभ के योग हैं, लेकिन खर्च भी बढ़ेंगे।

स्वास्थ्य: स्वयं के सेहत पर ध्यान दें। उपाय: लक्ष्मी स्तोत्र का पाठ करें। वृश्चिक (Scorpio)

करियर: आपको करियर में उन्नति के अवसर मिलेंगे। आपकी मेहनत रंग लाएगी। लव: प्रेम संबंधों में कुछ तनाव आ सकता है। बातचीत से हल निकालें।

धन: आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। रुका हुआ धन वापस मिल सकता है। स्वास्थ्य: सिरदर्द की समस्या हो सकती है।

उपाय: हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाएं। धनु (Sagittarius) करियर: कार्यस्थल पर आपके काम की सराहना होगी। व्यापार हेतु दिन शुभ।

लव: पारिवारिक जीवन में खुशी और शांति रहेगी। परेशानियों के समय लव पार्टनर साथ देगा। धन: कारोबार में अचानक धन लाभ के योग हैं।

स्वास्थ्य: स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। उपाय: विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें। मकर (Capricorn)

करियर: नौकरीपेशा वर्ग को काम में सफलता मिलेगी। नए प्रोजेक्ट्स पर काम करने का मौका मिलेगा। लव: पारिवारिक जीवन में खुशहाली रहेगी। लव रिलेशनशिप में पॉजिटिव बने रहें।

धन: आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी। जॉब वालों को पदोन्नति से धनलाभ होगा। स्वास्थ्य: माता की सेहत अच्छी रहेगी।

उपाय: शनिदेव को तेल चढ़ाएं। कुंभ (Aquarius) करियर: करियर में कुछ बदलाव आ सकते हैं। अत: सोच-समझकर निर्णय लें।

लव: परिवार के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा। प्रेम जीवन हेतु समय ठीक। धन: आर्थिक मामलों में सावधानी बरतें।

स्वास्थ्य: मानसिक तनाव से बचें। उपाय: हनुमान चालीसा का पाठ करें। मीन (Pisces)

करियर: नौकरीपेशा जातकों की कार्यक्षेत्र में प्रतिभा सामने आएगी। लव: आपके प्रेम संबंधों में मिठास आएगी।

धन: कारोबार तथा अन्य स्थानों से धन आने से आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। स्वास्थ्य: स्वास्थ्य सामान्य रहेगा।