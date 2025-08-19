सूर्य का सिंह राशि में प्रवेश, 5 राशियों को रहना होगा संभलकर

Surya ka singh rashi me Gochar 2025: 17 अगस्त 2025 रविवार के दिन सूर्यदेव अपनी स्वयं की राशि सिंह राशि में प्रवेश कर चुके हैं। सूर्य के इस गोचर के चलते मिथुन, तुला, वृश्चिक, धनु और मीन राशि को फायदा होगा जबकि मकर और कुंभ सहित 5 राशियों को संभलकर रहना होगा।

1. वृषभ राशि: आपकी कुंडली के चौथे भाव के स्वामी सूर्य का चौथे भाव में ही गोचर होने जा रहा है। इसके परिणाम स्वरूप माता की सेहत पर नकारात्मक प्रभाव हो सकता है। किसी बात को लेकर तनाव रह सकता है। घर परिवार में विवाद से बचकर रहें। बेहतर होगा एक दूसरे का सम्मान करें। जमीन जायदाद से संबंधित निपट सकते हैं। छाती से संबंधित कोई समस्या है तो सावधान रहें।

2. कर्क राशि: आपकी कुंडली के दूसरे भाव के स्वामी सूर्य का दूसरे भाव में ही गोचर होगा। इसके परिणाम स्वरूप मुख या नेत्र से संबंधित कुछ समस्याएं खड़ी हो सकती है। घर परिवार में किसी से मनमुटाव हो सकता है। आप अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें और सभी का सम्मान करें। सावधानी से रहने से आर्थिक नुकसान से भी बच सकते हैं।

3. कन्या राशि: आपकी कुंडली के द्वादश भाव के स्वामी सूर्य का द्वादश भाव में ही गोचर होगा। इसके परिणाम स्वरूप व्यर्थ की यात्राएं हो सकती है। हालांकि यदि विदेश से संबंधित कोई मामला है तो सकारात्मक परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। सरकारी कर्मचारी हैं तो ईमानदारी से काम करें अन्यथा मुसीबत में फंस सकते हैं।

4. मकर राशि: आपकी कुंडली के अष्टम अष्टम भाव के स्वामी का अष्टम भाव में ही गोचर होगा। इसके परिणाम स्वरूप अचानक से घटना दुर्घटना के योग बन सकते हैं। वाहन चलाते वक्त सावधानी रखें। सेहत का भी ध्यान रखें। आर्थिक मामले में किसी भी प्रकार का रिस्क नहीं लेना चाहिए।

5. कुंभ राशि: आपकी कुंडली के सप्तम भाव के स्वामी सूर्य का सप्तम भाव में ही गोचर होगा। गलतफहमियों के चलते दांपत्य जीवन में समस्या खड़ी हो सकती है। यात्राओं को टालना सही रहेगा। साझेदारी के व्यापार व्यवसाय में सतर्कता से काम लेना होगा। साथ ही साथ आपको सेहत का ख्याल भी रखना जरूरी है।