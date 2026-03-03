shiv chalisa

साल 2026 का अगला चंद्र ग्रहण कब होगा?

Lunar Occultation moon
BY: webdunia
Publish Date: Tue, 03 Mar 2026 (18:40 IST) Updated Date: Tue, 03 Mar 2026 (18:42 IST)
साल 2026 में कुल दो चंद्र ग्रहण होंगे। पहला चंद्र ग्रहण आज (3 मार्च 2026) हो रहा है, और इसके बाद साल का अगला चंद्र ग्रहण 28 अगस्त 2026 को लगेगा। पहला चंद्र ग्रहण 03 मार्च 2026 को था और अब दूसरा चंद्र ग्रहण अगस्त में होगा। 
 

1. प्रथम चंद्र ग्रहण (आज - 3 मार्च 2026)

यह एक पूर्ण चंद्र ग्रहण (Total Lunar Eclipse) है, जिसे 'ब्लड मून' भी कहा जा रहा है।
भारत में स्थिति: यह भारत में दिखाई दे रहा है, लेकिन अधिकांश शहरों में यह 'ग्रस्तोदित' रूप में (चंद्रोदय के समय पहले से ही ग्रहण लगा हुआ) दिख रहा है।
समय: भारत में शाम लगभग 06:23 से 06:47 के बीच इसका मोक्ष (समाप्ति) काल देखा जा सकता है।
 

2. अगला चंद्र ग्रहण (28 अगस्त 2026)

यह साल का दूसरा और आखिरी चंद्र ग्रहण होगा। यह एक आंशिक चंद्र ग्रहण (Partial Lunar Eclipse) होगा।
तारीख: 28 अगस्त 2026।
भारत में दृश्यता: ज्योतिषीय और खगोलीय गणनाओं के अनुसार, यह ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा।
कहाँ दिखेगा: यह मुख्य रूप से अमेरिका, यूरोप और अफ्रीका के कुछ हिस्सों में दिखाई देगा।
सूतक काल: चूँकि यह भारत में दृश्य नहीं होगा, इसलिए यहाँ इसका धार्मिक प्रभाव या सूतक काल मान्य नहीं होगा।
 
विशेष जानकारी: 2026 का अगला बड़ा ग्रहण 12 अगस्त 2026 को होने वाला पूर्ण सूर्य ग्रहण है, लेकिन वह भी भारत में दिखाई नहीं देगा। भारत में अगला स्पष्ट दिखने वाला चंद्र ग्रहण अब 2028 में होगा।

