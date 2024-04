indore tourism places : गर्मी में इंदौर के आसपास घूमने के लिए हैं ये 5 ठंडी जगहें

Places to visit in summer Near by Indore : गर्मी के दिन शुरू हो गए हैं और बच्चों के स्कूल की छुट्टियां भी लग गई है। ऐसे में यदि आप इंदौर में रहते हैं तो करीब 100 किलोमीटर के दायरे में किसी ठंडी जगह पर घूमना चाहते होंगे। वहां जाकर आप पिकनिक भी मनाना चाहते होंगे तो हम लाएं हैं ऐसे 5 खास जगहें जहां जाकर सुकून का अहसास होगा।