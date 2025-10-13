dipawali

भोपाल-विदिशा हाईवे पर बड़ा हादसा टला, 50 मीटर धंसी सड़क, 20 फीट का गड्डडा, NHAI ने झाड़ा पल्ला

50 meters of road caved in on Bhopal-Vidisha highway

भोपाल ब्यूरो

, सोमवार, 13 अक्टूबर 2025 (16:24 IST)
भोपाल। मध्यप्रदेश में सड़कों के निर्माण में किस कदर भ्रष्टाचार किया जा रहा है इसकी पोल सोमवार को उस वक्त खुल गई है जब भोपाल-विदिशा बॉयपास पर सड़क देखते ही देखते 20 फीट धंस गई। सड़क धंसने से करीब 20 फीट का गड़डा हो गया है। गनीमत रही कि हादसे के समय सड़क से कोई वाहन नहीं गुजर रहा था नहीं तो जान-माल का बड़ा नुकसान हो सकता था।

पूरा मामला भोपाल-विदिशा रोड पर रेलवे ट्रैक के ऊपर से गुजरने वाले ब्रिज से ठीक पहले सड़क एक बड़ा हिस्सा अचानक धंस गया। चमचमाती नजर आने वाली सड़क देखते ही देखते 50 मीटर तक धंस गई जिससे 20 फीट गहरा गड्ढा हो गया। बताया जा रहा कि सड़क मध्यप्रदेश रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (MPRDC) के अंतर्गत आती है वहीं इसका रखरखाव करते ही है।

सड़क धंसने की होगी जांच, आदेश जारी-वहीं सड़क धंसने के बाद अब सरकार एक्शन में है। MPRDC की ओर से बताया गया है कि स्टेट हाईवे अंतर्गत भोपाल ईस्टर्न बायपास पर स्थित सूखी सेवनिया आरओबी (रेलवे ओवर ब्रिज) के एक तरफ की आर-ई वॉल क्षतिग्रस्त होने के कारण सड़क का एक हिस्सा धंस गया है। घटना में किसी भी प्रकार की जान-माल की हानि नहीं हुई। घटना की जानकारी मिलते ही मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम (MPRDC) के अधिकारी एवं स्थानीय प्रशासन के अधिकारी तत्काल स्थल पर पहुंच गए। सुरक्षा की दृष्टि से पूरे क्षतिग्रस्त क्षेत्र को बैरिकेड कर दिया गया है ताकि किसी प्रकार की अप्रिय घटना न हो। फिलहाल, सड़क धंसने के कारणों की जांच के साथ ही मरम्मत कार्य प्रारंभ कर दिया गया है।

एमपीआरडीसी के अधिकारियों के अनुसार, यह सड़क वर्ष 2013 में मेसर्स ट्रॉन्सट्राय प्रा. लि. द्वारा बीओटी मॉडल के तहत बनाई गई थी। कंपनी द्वारा अनुबंध की शर्तों का पालन न करने पर वर्ष 2020 में उसका अनुबंध निरस्त कर दिया गया था। घटना पर एमपीआरडीसी ने त्वरित कार्रवाई करते हुए जांच दल गठित किया है, जिसमें मुख्य अभियंता बीएस मीणा, जीएम मनोज गुप्ता तथा जीएम  आरएस चंदेल सम्मिलित हैं। यह दल आर-ई वॉल के धंसने के कारणों की तकनीकी जांच कर शीघ्र अपनी रिपोर्ट शासन को प्रस्तुत करेगा, जिसके आधार पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

मामले को गंभीरता से लेते हुए एमपीआरडीसी के प्रबंध संचाल भरत यादव ने स्पष्ट किया है कि यदि जांच रिपोर्ट में किसी प्रकार की लापरवाही या अनियमितता पाई जाती है, तो संबंधित जिम्मेदार के विरुद्ध कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

इससे पहले राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने साफ किया है कि सड़क उसके अंतर्गत नहीं आती है। NHAI की ओर से जारी बयान में बताया गया कि थाना सुखी सेवनियाँ अंतर्गत बिलखिरिया की ओर से आने वाले ग्राम कल्याणपुर रेलवे ब्रिज से लगभग 100 मीटर आगे पुल के धँसने की एक घटना की जानकारी प्राप्त हुई है।राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) यह स्पष्ट करता है कि उक्त मार्ग एनएचएआई के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। यह सड़क मध्यप्रदेश रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (MPRDC) के अंतर्गत आती है।

