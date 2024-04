MP में बोरवेल में गिरे मासूम की मौत, 40 घंटे चला बचाव अभियान

6 year old child died after falling into borewell in Rewa : मध्य प्रदेश के रीवा जिले में 2 दिन पहले एक खुले बोरवेल में गिरे 6 वर्षीय बच्चे को सुरक्षित निकालने के गहन प्रयासों के बावजूद बच्चे की जान नहीं बचाई जा सकी। खेलते समय बच्चा बोरवेल में गिर गया था। बोरवेल में वह लगभग 40 फुट की गहराई पर फंस गया था।