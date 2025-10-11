Dharma Sangrah

कर्मचारी की हार्ट अटैक से दर्दनाक मौत, साथी काम करते रहे, सामने बैठा मालिक चलाता रहा मोबाइल

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

आगर मालवा , शनिवार, 11 अक्टूबर 2025 (09:22 IST)
Agar Malva Hindi News: मध्य प्रदेश के आगर मालवा जिले में एक दिल को झकझोर देने वाले घटनाक्रम में काम के दौरान अटैक आने से एक कर्मचारी की मौत हो गई। जब कर्मचारी को अटैक आया तो फर्म का मालिक भी वही था। वह कर्मचारी की मदद करने के बजाए मोबाइल चलाता रहा। वहां कई अन्य कर्मचारी भी मौजूद थे लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की। दिल झकझोर देने वाली इस घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है।
 
आगर मालवा जिले के सुसनेर स्थित तिरुपति ट्रेडर्स में काम कर रहे कर्मचारी रफीक को 6 अक्टूबर को अचानक सीने में दर्द हुआ। इस पर वह कुर्सी पर जाकर बैठ गया। कर्मचारी करीब 6 मिनट तक दर्द से तड़पता रहा। यहां पर कई लोग मौजूद थे लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं दी।
 
सीसीटीवी फुटेज में साफ दिख रहा है, फर्म का मालिक कुर्सी पर बैठा है। रफीक कुर्सी पर छटपटा रहा है और मालिक कभी उसे देखता है, कभी मोबाइल चलाने लगता है। पूरे 6 मिनट के वीडियो में वह एक बार भी उठकर मदद के लिए नहीं गया। कर्मचारी की सांसें टूटती रहीं और इंसानियत शर्मसार होती रही।
 
हालांकि बाद में कर्मचारी को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस घटना ने न सिर्फ सिस्टम पर, बल्कि इंसानियत पर भी बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। अगर उसके साथी समय पर उसे अस्पताल पहुंचा देते तो युवक की जान बच सकती थी।
