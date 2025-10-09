ज्वेलरी की कार से चोरी हुआ 3 करोड़ रुपए का सोना, पुलिस ने 24 घंटे के अंदर किया खुलासा, 2 गिरफ्तार

निशातपुरा थाना पुलिस ने सोना कारोबारी की कार से साढ़े तीन करोड़ का सोना-चांदी चोरी करने वाले दोनो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने 24 घंटे के अंदर मामले का खुलासा कर दिया। चोरी गए जेवर 3 किलो 330 ग्राम सोना कीमती लगभग 3 करोड़ 40 लाख रुपए, चांदी के जेवर 803 ग्राम कीमती 1 लाख 20 हजार रुपए तथा नगदी 4 लाख 50 हजार जब्त किए गए हैं।

पढ़िए पूरा मामला थाना निशातपुरा भोपाल में 7 अक्टूबर को न्यू श्री महावीर आदर्श ज्वलर्स की दुकान रिसालदार कालोनी छोला मंदिर के संचालक राम बाबू राठौर ने रिपोर्ट दर्ज करवाई कि वे शहर शहर मे फेरी लगाकर सोने चांदी के आभूषण बेचने का काम करता हैं।

6 अक्टूबर को सुबह करीबन 10 से 11 बजे की बात होगी कि अपनी दुकान से आभूषणों का बैग लेकर अपनी पंच कार से बीना जिला सागर गया थे, लेकिन वहां बारिश अधिक होने से बिक्री नही हुई तो आभूषणों से भरा बैग लेकर भोपाल आ गए। रात में लगभग 11 बजे भानपुर स्थित एक ढाबे पर खाना पीना खाकर कार में शराब पी। रास्ते मे चक्कर आने लगा तो कार को साइड में खड़ी ड्रायवरी सीट पर लेट गया जब सुबह 4 बजे नींद खुली तो देखा कि मेरा सोने के आभूषणों से भरा बैग गाड़ी में नही था।