मध्यप्रदेश में गर्भवती महिलाओं के लिए शुरु होगी AI आधारित सुमन सखी चैटबॉट सेवा

विकास सिंह

, मंगलवार, 9 सितम्बर 2025 (13:26 IST)
भोपाल। मध्य प्रदेश सरकार की राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) ने गर्भवती महिलाओं और उच्च जोखिम वाली महिलाओं के लिए स्वास्थ्य योजनाओं और सेवाओं की जानकारी देने के लिए एक AI-संचालित चैटबॉट सेवा की शुरुआत करने जा रहा है। यह पहल राज्य सरकार की नागरिक केंद्रित शासन प्रणाली को और भी मजबूत बनाने के उद्देश्य से की जा रही है, ताकि महिलाएं सरकारी स्वास्थ्य योजनाओं और सेवाओं की जानकारी सरलता से प्राप्त कर सकें।

यह चैटबॉट मध्य प्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम (MPSeDC) और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की सहायता से विकसित किया गया है। यह सेवा सरकारी योजनाओं और स्वास्थ्य संबंधी जानकारी प्राप्त करने के लिए एक वर्चुअल सहायक के रूप में कार्य करेगी।

सरकार के अनुसार, SUMAN SAKHI चैटबॉट 24x7 उपलब्ध रहेगा और यह हिंदी भाषा में कार्य करेगा, जिससे ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के नागरिकों को भाषा की कोई समस्या नहीं होगी। यह सेवा पहले उन क्षेत्रों में शुरू की जाएगी जहां सबसे अधिक सार्वजनिक मांग है, जैसे कि मातृत्व स्वास्थ्य सेवाएं। समय के साथ यह चैटबॉट अन्य प्रमुख योजनाओं को भी कवर करेगा।

नागरिक इस चैटबॉट को WhatsApp के माध्यम से एक्सेस कर सकेंगे। सरकार का मानना है कि यह डिजिटल पहल न केवल सेवा वितरण में सुधार करेगी, बल्कि शासन में पारदर्शिता और विश्वास को भी बढ़ावा देगी और लक्षित लाभार्थियों द्वारा सेवाओं के उपयोग में भी वृद्धि करेगी।

