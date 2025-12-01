Dharma Sangrah

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






रायसेन में भरभराकर गिरा पुल, 4 बाइक सवार घायल, कांग्रेस ने सरकार को घेरा

Advertiesment
हमें फॉलो करें Bridge collapses in Raisen

भोपाल ब्यूरो

, सोमवार, 1 दिसंबर 2025 (15:34 IST)
भोपाल। मध्यप्रदेश के रायसेन जिले के बरेली में एक पुल अचानक भराभरा कर ढह गया। नयागांव में पिपरिया रोड पर बने जर्जर पुल के अचानक भरभरा कर ढहने से उस वक्त पुल से गुज रहे चार बाइक सवार नीचे गिर पड़े, जिन्हें गंभीर हालत में इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया। हादसे के वक्त पुल के रिपेयर का कार्य चल रहा था।  मध्यप्रदेश राज्य सड़क विकास निगम द्वारा पुल का रिपेयर कार्य चल रहा था और हादसे के वक्त कई मजदूर वहां पर काम कर रहे थे। पुलिस गिरता देख मजदूरों ने भागकर अपनी जान बचाई। 
 
वहीं प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक हादसे के वक्त पुल पर से दो बाइकें तेज रफ्तार से गुजर रही थीं. पहली बाइक पर दो युवक सवार थे, जबकि दूसरी पर एक युवक और एक महिला. जैसे ही पुल टूटा, दोनों वाहन नीचे खाई में गिर गए। चश्मदीदों ने बताया कि हादसे की आवाज इतनी तेज थी कि आसपास के लोग दौड़ पड़े. घायलों को ग्रामीणों और राहगीरों ने मिलकर बाहर निकाला. घायलों में दो युवक, एक युवती और एक अन्य व्यक्ति शामिल हैं।
 
पूरी घटना स्वास्थ्य राज्यमंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल की विधानसभा और गृह क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जिसको लेकर कांग्रेस अब सरकार पर हमलावर है। पूर्व मंत्री अरुण यादव ने कहा कि रायसेन जिले में सिर्फ पुल नहीं गिरा है,बल्कि भाजपा सरकार के डबल इंजन के भ्रष्टाचार मॉडल उजागर हुआ है। वहीं स्थानीय विधायक और राज्यमत्री मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल ने बताया कि उनके क्षेत्र की घटना हुई है औऱ खुद मौके पर  जा रहे है। 

दूसरी ओर पीडब्लयूडी मंत्री राकेश सिंह ने कहा कि मामले की जांच के आदेश दे दिए गए है और घटना की जांच के लिए 3 सदस्यीय कमेटी बना दी गई है जो सात दिन में अपनी रिपोर्ट देगी। वही्ं प्रबंधक ए.ए. खान को निलंबित कर दिया गया है। पूरी घटना में अफसरों की लापरवाही भी उजागर हुई है कि जब पुल की मरम्मत का  काम चल रहा था  तो पुलिस के ट्रैफिक को क्यों नहीं बंद किया गया। 

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

MSP और कर्जमाफी को लेकर 5 जिलों के हजारों किसानों का हाईवे जाम, आटा-दाल साथ लाए, रूट डायवर्ट, आमजन परेशान

सम्बंधित जानकारी

होम
धर्म संग्रह
Shorts
फोटो
Reels