मुख्यमंत्री डॉ.मोहन यादव आज नागपुर में जहरील कफ सिरफ से बीमार बच्चों के स्वास्थ्य की लेंगे जानकारी, परिजनों से करेंगे मुलाकात

विकास सिंह

, गुरुवार, 9 अक्टूबर 2025 (12:07 IST)
भोपाल। मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव नागपुर में उपचारित बच्चों और उनके परिवारों से मुलाकात करेंगे। इस दौरान सीएम डॉ. यादव परिजनों को भावनात्मक रूप से मजबूती देंगे। उनका कहना है कि प्रदेश सरकार इस संकट की घड़ी में परिवारों के साथ खड़ी है। अस्पताल में भर्ती सभी बच्चों का इलाज सरकार ही कराएगी। प्रदेश के मुखिया डॉ. मोहन यादव इस मामले को लेकर सख्त नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि इस मामले में किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा।  

गौरतलब है कि, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव नागपुर में एम्स, न्यू हेल्थ सिटी हॉस्पिटल और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नागपुर (जीएमसी) में  भर्ती बच्चों के स्वास्थ्य की जानकारी लेंगे और  उनके परिजनों-अस्पताल प्रबंधन से बात करेंगे। वर्तमान में छिंदवाड़ा के चार बच्चों का इलाज नागपुर में चल रहा है  इनमें से दो बच्चे एम्स नागपुर में, एक  न्यू हेल्थ सिटी हॉस्पिटल और एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नागपुर में  भर्ती है। बता दें, सीएम डॉ. यादव ने हाल ही में छिंदवाड़ा जिले में भी परिवारों से मुलाकात की थी। इस मौके पर सीएम डॉ. यादव ने पीड़ित परिवारों से कहा था कि यह सिर्फ आपकी नहीं, मेरी और हम सबकी पीड़ा है। आपके बच्चों का दुख मेरा भी है। वेदना की इस घड़ी में मैं, और पूरी सरकार आपके साथ है। उन्होंने कहा कि सभी दोषियों पर कड़ी कार्यवाही की जा रही है।
कोई असहाय महसूस न करे

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने पीड़ित परिजनों से कहा था कि राज्य सरकार दुख की इस घड़ी में उनके साथ है। कोई भी परिजन खुद को असहाय या अकेला महसूस न करे। सरकार हर कदम पर उनके साथ खड़ी है। उन्होंने कहा था कि जनता के सुख-दुख में राज्य सरकार हमेशा सहभागी है। घटना से पीड़ित परिजन को सभी प्रकार की शासकीय मदद तत्परता से मुहैया कराई जाएगी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने प्रभावित परिवारों को सांत्वना देते हुए स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि इसका ध्यान रखा जाए कि ऐसी दुर्घटनाएं फिर न हों।

बता दें, मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने इस घटना की उच्च स्तरीय जांच के निर्देश दिए हैं। उन्होंने दोषियों को न बख्शेंगे की बात कही है। पीड़ित बच्चों का इलाज ठीक तरीके से हो, इसके लिए प्रशासनिक टीम भी तैनात कर दी गई है। सरकार ने कड़ी कार्यवाही करते हुए तीन अधिकारियों उप औषधि नियंत्रक-नियंत्रण प्राधिकारी औषधि प्रशासन भोपाल शोभित कोष्टा, औषधि निरीक्षक जबलपुर शरद जैन और औषधि निरीक्षक छिंदवाड़ा गौरव शर्मा को निलंबित कर दिया गया है। फूड एंड ड्रग कंट्रोलर को स्थानांतरित कर दिया गया है।
 

