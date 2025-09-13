Hanuman Chalisa

मंदसौर में CM मोहन यादव के हॉट बैलून में आग, बड़ा हादसा टला

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

मंदसौर , शनिवार, 13 सितम्बर 2025 (11:19 IST)
Mohan Yadav news in hindi : मध्यप्रदेश के मंदसौर में शनिवार सुबह उस समय बड़ा हादसा टल गया जब मुख्‍यमंत्री मोहन यादव के हॉट बैलून में आग लग गए। हादसे से हड़कंप मच गया।  मुख्‍यमंत्री पूरी तरह सुरक्षित है।
 
मध्यप्रदेश के गांधीसागर फॉरेस्ट रिट्रीट के पास हिंगलाज रिसोर्ट में नाइट हाल्ट के बाद शनिवार सुबह मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव हॉट बैलून में सवार हुए, लेकिन हवा की रफ्तार 20 किलोमीटर प्रतिघंटा होने से बैलून नहीं उड़ सका। इस दौरान उसके निचले हिस्से में आग लग गई।
 
बैलून में मुख्‍यमंत्री के होने से घटनास्थल पर हड़कंप मच गया। सुरक्षाकर्मियों ने वहां मौजूद लोगों की मदद से तुरंत आग पर काबू पाया और मुख्‍यमंत्री को बैलून से बाहर निकाला।
