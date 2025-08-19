मध्यप्रदेश में कांग्रेस ने किया वोट चोरी का दावा, 2 महीने में 16 लाख वोटर्स बढ़ाने पर सवाल, 27 विधानसभा सीटों पर सीधा असर

भोपाल। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के वोट चोरी के खुलासे के बाद अब मध्यप्रदेश में भी कांग्रेस ने वोट चोरी का कथित खुलासा किया है। मध्यप्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने आज प्रेस कॉफ्रेंस कर वोट चोरी का खुलासा करते हुए प्रदेश में उन 27 विधानसभा सीटों का ब्यौरा रखा जहां कांग्रेस मामूली अंतर से चुनावी हारी है।





नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा कि प्रदेश में 27 से ज्यादा सीटों पर वोट चोरी हुई। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग ने चुनाव से ठीक पहले अचानक से लाखों की नए वोटर्स के नाम वोटर लिस्ट में जोड़े। अपनी प्रेस कॉफ्रेस में कांग्रेस नेता ने 27 विधानसभा क्षेत्रों के वोटरों की संख्या और चुनाव परिणाम की जानकारी दी जहां पार्टी उम्मीदवार 2023 के विधानसभा चुनाव में मामूली अंतर से चुनाव हार गए थे। नेता प्रतिपक्ष ने जिन 27 विधानसभा सीटों का डेटा रखा, उन सीटों पर नए वोटरों की संख्या हार-जीत के अंतर से कहीं अधिक है।





नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने प्रेस कॉफ्रेंस में मतदाता सूची दिखाते हुए दावा किया कि विधानसभा चुनाव से ठीक पहले 2 महीने में 16 लाख वोटर बढ़ गए, यानि हर दिन लगभग 26 हज़ार वोट बढ़े। उन्होंने डेटा दिखाते हुए दावा कि 2023 में जनवरी से अगस्त के बीच 4.64 लाख मतदाता बढ़े लेकिन 2023 में अगस्त से अक्टूबर 2023 के बीच सिर्फ 2 महीने में ही 16.05 लाख मतदाता बढ़े यानी कि रोजाना लगभग 26,000 नए वोट जोड़े गए। दतिया जिले की सेवड़ा में 2 महीने में 7,609 वोटर बढ़े यहां हार का अंतर महज 2000 से अधिक था। इसी तरह ग्वालियर दक्षिण विधानसभा में बढ़े वोटर्स की संख्या जीत-हार के अंतर से अधिक थी।





प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया गया कि 'गरुड़ा ऐप' का स्रोत-डेटा RTI में मांगने के बावजूद छिपाया गया है. नियम 32 के तहत ERO द्वारा मतदाता सूची और उससे जुड़े दस्तावेज़ न्यूनतम 3 वर्ष तक संरक्षित रखने अनिवार्यता है, रिकॉर्ड का नष्ट करना या छुपाया जाना नियमों के खिलाफ है। उमंग सिंघार ने कहा कि वोट डालने के 24 घण्टे पहले तक नाम जोड़ा जाता रहता है. हम कोर्ट जाएंगे, हर सीट पर गड़बड़ी हुई है, हर सीट पर समीकरण बदलने की कोशिश हुई है।





नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा कि राहुल गांधी द्वारा वोट चोरी के खुलासे ने देश को झकझोर दिया है और मध्यप्रदेश भी चुनाव आयोग और भाजपा के इस सुनियोजित चुनावी षड्यंत्र का बड़ा शिकार है। कांग्रेस नेता ने पीपीटी के माध्यम दिखाया कि 2023 के विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची में बड़े पैमाने पर गड़बड़ियाँ हुई थीं। उन्होंने दावा किया कि चुनाव से ठीक पहले अचानक से मतदाताओं की संख्या में असामान्य वृद्धि, नामों को हटाने के रिकॉर्ड को छिपाना, चुनाव आयोग के विरोधाभासी आदेश, और लाखों डुप्लीकेट प्रविष्टियाँ जैसी गंभीर त्रुटियाँ शामिल हैं ।