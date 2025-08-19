केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मध्यप्रदेश के क्रिकेटरों को सराहा

केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया (Jyotiraditya Scindia) ने अपने गृह राज्य के क्रिकेटरों की तारीफ करते हुए सोमवार को कहा कि मध्यप्रदेश क्रिकेट संघ (MPCA) की आधिकारिक टी20 लीग मध्यप्रदेश लीग (MPL) के 11 खिलाड़ी इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में जगह बना चुके हैं।
सिंधिया, एमपीसीए (Madhya Pradesh Cricket Association) के अध्यक्ष रह चुके हैं। उन्होंने एमपीसीए के वार्षिक पुरस्कार वितरण समारोह में कहा,‘‘एमपीसीए के खिलाड़ियों ने अलग-अलग स्पर्धाओं में शानदार प्रदर्शन किया है। एमपीएल के 11 खिलाड़ियों ने आईपीएल में जगह बनाई है।’’
केंद्रीय मंत्री ने युवा क्रिकेटरों को नसीहत दी कि वे जीवन में अपनी लकीर बड़ी करने के लिए अच्छाई को अपनाएं और बुराई को त्याग दें।
समारोह में कुमार कार्तिकेय सिंह को सीनियर पुरुष खिलाड़ियों की श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर का 'माधवराव सिंधिया पुरस्कार' प्रदान किया गया, जबकि सीनियर महिला खिलाड़ियों की श्रेणी में अनुष्का शर्मा को सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर के 'महारानी उषा देवी पुरस्कार' से नवाजा गया। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू के लिए सौम्या पांडे को विशेष पुरस्कार प्रदान किया गया।
सैयद गुलरेज अली, नरेंद्र बख्तरिया, संदीप मुंगरे और एसके बायस को क्रिकेट के अलग-अलग क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान के लिए 'लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार' से नवाजा गया। (भाषा)